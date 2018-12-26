Одаренные благовещенские школьники получили по 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:47 2018-12-26T03:47:43+03:00

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В Благовещенске 40 школьников получили денежные премии за выдающиеся достижения в разных сферах деятельности. Торжественное награждение состоялось 25 декабря в Центре эстетического воспитания детей. Премия составляет 12 тысяч рублей и назначается один раз в год. Деньги выделяются из городского бюджета.

- Стипендия на территории города Благовещенска одаренным детям вручается с 1996 года с целью поощрения обучающихся, имеющих особые успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Из ста соискателей муниципальная комиссия выбрала 40 школьников. Премия вручается по трем номинациям: учебная и исследовательская деятельность, художественно-культурное творчество и спортивные достижения.