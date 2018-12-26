2018-12-26T03:47:43+03:00
Общество

Одаренные благовещенские школьники получили по 12 тысяч рублей

Премиями поощрили 40 человек
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Торжественное награждение состоялось 25 декабря в Центре эстетического воспитания детей. Фото: благовещенск.рфТоржественное награждение состоялось 25 декабря в Центре эстетического воспитания детей. Фото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:

В Благовещенске 40 школьников получили денежные премии за выдающиеся достижения в разных сферах деятельности. Торжественное награждение состоялось 25 декабря в Центре эстетического воспитания детей. Премия составляет 12 тысяч рублей и назначается один раз в год. Деньги выделяются из городского бюджета.

- Стипендия на территории города Благовещенска одаренным детям вручается с 1996 года с целью поощрения обучающихся, имеющих особые успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Из ста соискателей муниципальная комиссия выбрала 40 школьников. Премия вручается по трем номинациям: учебная и исследовательская деятельность, художественно-культурное творчество и спортивные достижения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завершено изготовление и испытания первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» для Амурского ГПЗ
В Амурской области для детей-сирот впервые проведут ледовый бал
Полицейский Дед Мороз вместе со Снегурочкой вышли на улицы Благовещенска
В Амурской области может появиться новый таможенный пост
В Амурской области 4 года ищут человека с тату
В благовещенской горбольнице решили не сокращать травматологов
Китаец вплавь пересек Амур, чтобы найти работу в Благовещенске
Благовещенец лишился глаза на корпоративе
В Приамурье осудили двух мужчин, расстрелявших компаньонов по криминальному бизнесу
«Мусорную реформу» в Амурской области перенесли на апрель 2019 года
Все амурские туристы должны сегодня вернуться с острова Хайнань
Благовещенские таможенники задержали китайца, который пытался незаконно провезти 344 серебряных браслета
В районах Приамурья, где нашли больных бешенством животных, массово прививают скот
Туристов, застрявших на Хайнане, из Хабаровска в Благовещенск привезут на автобусе
С котельной в Циолковском куда-то пропало 700 тонн мазута
В Приамурье браконьер спрятал ружье и тушу косули в пчелином улье
Василий Орлов: Приамурье не готово к новой системе обращения с отходами
Амурчан приглашают посмотреть эвенкийские танцы и «Калинку» в исполнении юных артистов из Китая
В Благовещенске осудили за мошенничество бывшего начальника правового управления администрации
За нарушение земельного законодательства амурчанам выписали штрафов на 7 миллионов рублей
«Фермерский дом» в Благовещенске останется на старом месте до весны