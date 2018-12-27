Следователи выясняют, кто заразил онкобольных детей в Благовещенске гепатитом С

СЕГОДНЯ 05:21 2018-12-27T05:21:40+03:00

Источник вируса не нашли пока ни у персонала больницы, ни у доноров

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Настоящее ЧП случилось в Приамурье: 20 детей заразились гепатитом С. Все случаи объединяет одно обстоятельство - это пациенты детского гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы. Известно, что дети находились там на лечении в 2017-2018 годах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователям предстоит выяснить, кто виноват в случившемся и как такое вообще могло произойти.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Разбираются в случившемся также специалисты министерства здравоохранения Приамурья и Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба правительства области, по всем выявленным экстренные донесения своевременно направлялись в Амурское управление Роспотребнадзора. От родителей заразившихся гепатитом детей поступило 12 обращений, по ним межведомственная комиссия провела расследование, были проанализированы все случаи. Известно, что проверили персонал больницы, а также доноров, чью кровь использовали для переливания - источник заболевания не выявили. Сообщается также, что онкобольные дети проходили лечение и в других клиниках, за пределами Приамурья.

- Состояние детей в настоящее время компенсированное. Согласована и обсуждена с родителями тактика лечения по сочетанной патологии и динамическому наблюдению. Для окончательного заключения по факту привлечены специалисты Амурской государственной медицинской академии, НИИ Детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в Федеральный центр, - рассказал главный врач АОДКБ Руслан Белоус.