2018-12-27T05:21:40+03:00
Происшествия

Следователи выясняют, кто заразил онкобольных детей в Благовещенске гепатитом С

Источник вируса не нашли пока ни у персонала больницы, ни у доноров
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Настоящее ЧП случилось в Приамурье: 20 детей заразились гепатитом С. Все случаи объединяет одно обстоятельство - это пациенты детского гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы. Известно, что дети находились там на лечении в 2017-2018 годах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователям предстоит выяснить, кто виноват в случившемся и как такое вообще могло произойти.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Разбираются в случившемся также специалисты министерства здравоохранения Приамурья и Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба правительства области, по всем выявленным экстренные донесения своевременно направлялись в Амурское управление Роспотребнадзора. От родителей заразившихся гепатитом детей поступило 12 обращений, по ним межведомственная комиссия провела расследование, были проанализированы все случаи. Известно, что проверили персонал больницы, а также доноров, чью кровь использовали для переливания - источник заболевания не выявили. Сообщается также, что онкобольные дети проходили лечение и в других клиниках, за пределами Приамурья.

- Состояние детей в настоящее время компенсированное. Согласована и обсуждена с родителями тактика лечения по сочетанной патологии и динамическому наблюдению. Для окончательного заключения по факту привлечены специалисты Амурской государственной медицинской академии, НИИ Детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в Федеральный центр, - рассказал главный врач АОДКБ Руслан Белоус.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске газовщик устроил взрыв в чужом доме, в котором пострадала женщина
Завершено изготовление и испытания первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» для Амурского ГПЗ
Одаренные благовещенские школьники получили по 12 тысяч рублей
В Амурской области для детей-сирот впервые проведут ледовый бал
Полицейский Дед Мороз вместе со Снегурочкой вышли на улицы Благовещенска
В Амурской области может появиться новый таможенный пост
В Амурской области 4 года ищут человека с тату
В благовещенской горбольнице решили не сокращать травматологов
Китаец вплавь пересек Амур, чтобы найти работу в Благовещенске
Благовещенец лишился глаза на корпоративе
В Приамурье осудили двух мужчин, расстрелявших компаньонов по криминальному бизнесу
«Мусорную реформу» в Амурской области перенесли на апрель 2019 года
Все амурские туристы должны сегодня вернуться с острова Хайнань
Благовещенские таможенники задержали китайца, который пытался незаконно провезти 344 серебряных браслета
В районах Приамурья, где нашли больных бешенством животных, массово прививают скот
Туристов, застрявших на Хайнане, из Хабаровска в Благовещенск привезут на автобусе
С котельной в Циолковском куда-то пропало 700 тонн мазута
В Приамурье браконьер спрятал ружье и тушу косули в пчелином улье
Василий Орлов: Приамурье не готово к новой системе обращения с отходами
Амурчан приглашают посмотреть эвенкийские танцы и «Калинку» в исполнении юных артистов из Китая
В Благовещенске осудили за мошенничество бывшего начальника правового управления администрации
За нарушение земельного законодательства амурчанам выписали штрафов на 7 миллионов рублей
«Фермерский дом» в Благовещенске останется на старом месте до весны