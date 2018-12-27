В Благовещенске газовщик устроил взрыв в чужом доме, в котором пострадала женщина

СЕГОДНЯ 05:34 2018-12-27T05:38:16+03:00

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Благовещенские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении сотрудника газоснабжающей организации. Мужчина обвиняется в том, что оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности - по его вине жительница Благовещенска получила ожоги.

По версии следствия, мужчина, будучи водителем специализированного автомобиля для доставки газа в баллонах, привез газ в один из частных домов на улице Пионерской. Он заменил баллон в летней кухне и, чтобы проверить правильность его подключения, открыл вентиль. Вот только газ в плиту не поступал, а закрыть вентиль обратно не получилось. Тогда обвиняемый просто отсоединил редуктор, заменил неисправный баллон на другой и чтобы проверить еще раз, попытался зажечь конфорку. Однако при открытом вентиле газ заполнил помещение летней кухни и воспламенился. Хозяйка дома получила термические ожоги, частично разрушилась и сама кухня.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии и подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СК России по Амурской области.