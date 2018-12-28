В Благовещенске убито двое мужчин
Двойное убийство произошло в ночь на 28 декабря в Благовещенске
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Житель Благовещенска убил двух человек. Преступление было совершено в ночь на 28 декабря в одном из домов на улице Пушкина. Убийца был найден и задержан по горячим следам.
- В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний мужчина. По версии следствия между подследственным и погибшими произошел конфликт на почве совместного злоупотребления спиртными напитками, - сообщили в СУ СКР по Амурской области.
Убийцу отправили в СИЗО, дожидаться решения суда он будет за решеткой.