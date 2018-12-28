В Благовещенске убито двое мужчин

СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-28T07:05:48+03:00

Двойное убийство произошло в ночь на 28 декабря в Благовещенске

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Житель Благовещенска убил двух человек. Преступление было совершено в ночь на 28 декабря в одном из домов на улице Пушкина. Убийца был найден и задержан по горячим следам.

- В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний мужчина. По версии следствия между подследственным и погибшими произошел конфликт на почве совместного злоупотребления спиртными напитками, - сообщили в СУ СКР по Амурской области.

Убийцу отправили в СИЗО, дожидаться решения суда он будет за решеткой.