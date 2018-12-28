В Приамурье УАЗ провалился под лед, пропал водитель

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-28T09:44:21+03:00

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В Амурской области, на Бурейском водохранилище ушла под лед машина. ЧП произошло в 50 километрах от поселка Талакан, в месте впадения в Бурейское водохранилище реки Майдакан.

В ней находились три человека. Два пассажира УАЗа смогли самостоятельно выбраться из полыньи, водитель авто считается пропавшим без вести. Рыбаков доставили в населенный пункт, им не потребовалась помощь медиков.

- Следственные органы выясняют причины и обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Выезжать на лед чрезвычайно опасно. Осень в нынешнем году была теплой. Ледостав начался позже, чем обычно. Лед на реках области не равномерный. Предугадать, где толщина льда соответствует нормам безопасности, а где лед тонкий, где есть пустоты, просто невозможно. Выезжать на лед можно только на санкционированных переправах, - сообщил Иван Воробьев, главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам.