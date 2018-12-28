В Приамурье районные больницы получили новые машины скорой помощи

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-28T10:22:43+03:00

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Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин вручил ключи от новеньких скорых трем главврачам. Машины достались ЦРБ в Завитинском, Бурейском районах и в Прогрессе.

- Эта небольшая партия - лишь часть всего объема поставок автотехники для ОСМП региона, который осуществляется в 2018 году. На прошлой неделе полтора десятка машин было получено службой «скорой помощи» - мероприятие прошло в торжественной обстановке, с участием губернатора области Василия Орлова. Автомобили класса «В» были полностью укомплектованы в соответствии с требованиями и готовы к работе, - сообщил Андрей Субботин.

Машины оснащены всем необходимым оборудованием и будут готовы к работе сразу, как только прибудут в районы.