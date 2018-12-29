2018-12-29T04:43:41+03:00
Общество

Портал правительства Амурской области перевели на китайский язык

Официальный сайт правительства Приамурья стал мультиязычным
Алексей КОЗЫРИН
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Официальный портал правительства Амурской области решили перевести на иностранные языки. Теперь он действует в трех режимах: на русском, китайском и английском языках. Справа вверху сайта находится кнопка переключения языка. Что интересно, английская и китайская версия портала не так насыщены как русскоязычная. Главное, что на китайском и английском размещена информация об инвестиционном потенциале региона.

- В иностранных версиях портала работает меньший набор функций по сравнению с русской, при этом там доступна полная информация об инвестиционном потенциале региона, - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

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