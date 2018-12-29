Амурчане нарубили нелегальных елок на сумму более чем в восемь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:36 2018-12-29T06:36:57+03:00

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Операция «Новогодняя ель» проходила в Приамурье с 12 ноября и не закончилась до сих пор. За это время полицией и лесниками было обнаружено 13 черных лесорубов, занимавшихся заготовкой ели и сосны без лицензий. Нарушителям выписаны штрафы на сумму более 44 тысяч рублей. Но ущерб лесному фонду значительно выше – он превысил 8 миллионов рублей, нарушителей в 150 местах по региону пока не поймали.

- Наиболее криминогенными районами в этой сфере являются Благовещенский, Зейский, Шимановский и Свободненский районы. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обращается к амурчанам. Если Вы нашли место самовольной вырубки деревьев, сообщите об этом участковому лесничему или в дежурную часть полиции. От нашего неравнодушия зависит оперативность раскрытия таких преступлений и сохранение природных богатств, - сообщили в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.