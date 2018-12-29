В Приамурье грузовой поезд столкнулся с автомобилем

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-29T08:36:38+03:00

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Два человека пострадали в результате столкновения легкового авто и поезда. Около 11.53 по местному времени на регулируемом переезде в Возжаевке автомобиль неожиданно въехал прямо под движущийся по путям железнодорожный грузовой состав.

Легковой автомобиль серьезно пострадал, сошло с рельс пять вагонов в грузовой части поезда. На месте ведутся восстановительные работы.

- На место происшествия выехал глава Белогорского района Денис Инюточкин, оперативно принимаются меры по ликвидации аварии, направлено два восстановительных поезда. По предварительной информации, пострадали два участника, - рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.