После новогоднего фейерверка благовещенцев развезут по домам

СЕГОДНЯ 05:39 2018-12-30T05:39:51+03:00

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Завтра 31 декабря в 20.00 на площади имени Ленина запустят праздничный салют. После новогодних торжеств люди смогут уехать домой на ожидающих их автобусах, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Уже в 20.00 автобусы будут поданы к главной площади областной столицы. Маршруты №1, №13,№26 и №101 будут ждать пассажиров на улице 50 лет октября на участке от Ленина до Зейской. Отправление автобусов №8, №15(20), №22, №106 будет осуществляться от своих начальных точек с задержкой по времени в 20.20-20.25. Автобус маршрута №19 отойдет от начального остановочного пункта по действующему расписанию в 20.30.

В связи с праздничными мероприятиями с 18.00 до 20.30 будет ограничено движение по улице Ленина на участке от Пионерской до Шимановского.

Автобусы по основным городским маршрутам будут ходить по действующему расписанию, а движение будет осуществляться по следующим улицам:

Маршруты № 11, К: им. Ленина – Пионерская – Зейская – им. Шимановского – им. Ленина и далее по маршруту.

Маршруты №2 (2а), № 5, №39: им. Ленина – Пионерская – Зейская – им. 50 лет Октября и далее по маршруту.

Маршруты №4, №9, №28, №30, №31: им. 50 лет Октября – Зейская – им. Шимановского – им. Ленина и далее по маршруту.

Маршрут № 12: им. Шевченко – им. Ленина – Пионерская - Зейская и далее по маршруту.

Маршруты №8, №26, №106: им. 50 лет Октября – Зейская – Пионерская – им. Ленина и далее по маршруту.