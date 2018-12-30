В Приамурье восстановили движение поездов после аварии

СЕГОДНЯ 06:32 2018-12-30T06:32:27+03:00

В ликвидации последствий ДТП на железнодорожном переезде возле Возжаевки были задействованы два восстановительных поезда

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Вечером 29 декабря на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги было полностью восстановлено движение поездов, прерванное ранее в результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде.

Напомним, вчера днем, около 11.53 по местному времени на регулируемом переезде в Возжаевке автомобиль въехал прямо под движущийся по путям железнодорожный грузовой состав. В легковушке находились водитель и пассажирка, они получили травмы различной степени тяжести. Водитель от госпитализации отказался, пассажирка находится в медицинском учреждении.

- В середине состава грузового поезда произошел сход 6 вагонов. Из-за этого был нарушен габарит соседнего пути и повреждены 2 опоры контактной сети. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 2 восстановительных поезда. Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб ОАО «РЖД», - сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Причину несанкционированного выезда на железнодорожные пути выясняют сотрудники ГИБДД.