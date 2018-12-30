2018-12-30T07:15:54+03:00
Общество

Амурским военнослужащим устроят праздник живота

К новогоднему столу для них закупили около десяти тонн мандаринов, яблок и других фруктов
Виктория ТЕЛЕПНЁВА
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Для военнослужащих в воинских гарнизонах Восточного военного округа Министерство обороны решило устроить настоящий пир во время новогодних праздников. Специально для этого было разработано праздничное меню.

Военнослужащие Амурской области, а также Хабаровского края и Еврейской автономии полакомятся фруктами и национальными блюдами разных народов.

В общей сложности новогодние столы в войсковых частях украсят около десяти тонн мандаринов, яблок и других фруктов. Меню дополнят также сладости, конфеты и печенья.

- Во всех столовых объединениях меню военнослужащих в новогодние дни разнообразят блюда русской, кавказской, еврейской, белоруской кухни и другие популярные блюда народов мира. Наряду с национальными блюдами сохранится выбор традиционных, подаваемых регулярно. С учетом многонациональности личного состава, повара будут чередовать приготовление блюд, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

Такое кулинарное дополнение в меню будет действовать все праздничные дни, и позволит максимально создать военнослужащим праздничное настроение.

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