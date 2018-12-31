Таможня в Благовещенске закроется 1 января

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-31T07:46:48+03:00

Уехать в Китай можно будет до 15 часов 31 декабря.

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Благовещенская таможня опубликовала режим работы на праздниках. Тем, кто планирует сегодня уехать в Китай, стоит поторопиться.

Сегодня, 31 декабря, пассажирский пункт пропуска в Благовещенске будет работать до 17:00. Приобрести билеты на автобус можно будет до 15:00. Обратный рейс из Хэйхэ сегодня отправится в 16:00.

1 января на таможне будет выходной день. Со 2 января пункт пропуска будет работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба правительства области.

Уточнить информацию о расписании автобусов и режиме работы пункта пропуска можно в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по телефону 8 (4162) 59-57-64.