Возле Благовещенска такси протаранило микрогрузовик
ДТП произошло сегодня утром [видео]
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Сегодня утром на трассе между Благовещенском и аэропортом столкнулись такси и микрогрузовик. Как сообщают в соцсетях, ДТП произошло в районе кафе «Панорама».
Оба автомобиля серьезно повреждены. Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, такси врезалось в грузовик примерно посередине левого борта.
Подробности происшествия выясняются.
ДТП в Благовещенске 31.12.2018.Источник: mreporter_blg