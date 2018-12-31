2018-12-31T10:17:23+03:00
Происшествия

Возле Благовещенска такси протаранило микрогрузовик

ДТП произошло сегодня утром [видео]
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Сегодня утром на трассе между Благовещенском и аэропортом столкнулись такси и микрогрузовик. Как сообщают в соцсетях, ДТП произошло в районе кафе «Панорама».

Оба автомобиля серьезно повреждены. Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, такси врезалось в грузовик примерно посередине левого борта.

Подробности происшествия выясняются.

ДТП в Благовещенске 31.12.2018.Источник: mreporter_blg

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