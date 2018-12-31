2018-12-31T11:14:37+03:00
Происшествия

В Верхнеблаговещенском из-за печки загорелся коттедж

К счастью, никто не пострадал [видео]
Анатолий Левской
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Семья из Верхнеблаговещенского не сможет встретить Новый Год в своем коттедже. Сегодня утром, около половины десятого, в двухэтажном доме на улице Новой произошел пожар.

По информации пресс-службы амурского МЧС, прибывшие пожарные увидели объятый пламенем второй этаж здания. К десяти часам утра открытый огонь ликвидировали.

Второй этаж и кровля пострадали от огня по всей площади. Пожарным удалось уберечь от распространения огня рядом стоящие строения и гаражный бокс. С огнем боролись 14 человек и четыре единицы спецтехники.

К счастью, никто не пострадал. По предварительной версии, дом загорелся из-за неправильной эксплуатации отопительной печи.

Пожар в Верхнеблаговещенском.Источник: kriminal.blg

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