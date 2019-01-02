В Приамурье новогодние праздники прошли спокойно

2 Янв. 2019 2019-01-02T02:36:35+03:00

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В Приамурье первые праздничные дни прошли в штатном режиме. В правительстве региона состоялось совещание посредством видеоконференции со всеми муниципальными образованиями.

Как сообщает пресс-служба амурского правительства, по видеосвязи обсудили обстановку в сфере обеспечения жизнедеятельности населения, предприятий и организаций области.

Так, на особом контроле властей находится вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок. Так в Благовещенске утром 1 января провели выездную проверку территорий 239 многоквартирных домов, выявили 5 площадок на которых вывоз не осуществляется должным образом, управляющим компаниям отделались предупреждениями. Повторную проверку органы муниципального жилищного контроля проведут сегодня, 2 января.

Тем временем все лечебные учреждения области работают в штатном режиме. Воздушный борт медицины катастроф за три праздничных дня вылетал только один раз 31 декабря в поселок Юктали Тындинского района, чтобы вывезти беременную женщину.

Отмечается, что с 30 декабря 2018 по 1 января 2019 на территории области произошло 8 технологических срывов на коммунальных системах и объектах все они оперативно отработаны.

За три дня зафиксировано 20 пожаров жертв и пострадавших нет. На телефоны служб единой диспетчерской службы поступило 1598 звонков из них 2 сообщения о минировании - оба ложные.

«Всем ответственным лицам необходимо ежедневно держать на контроле ситуацию в подведомственных территориях и сферах, чтобы обеспечить спокойное и комфортное прохождение праздничных выходных дней», - отметила первый заместитель председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина.