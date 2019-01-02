Амурские дорожники контролируют автотрассы на новогодних каникулах

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:07:12+03:00

Как показывает статистика, в это время возрастает количество ДТП

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Дорожные службы Амурской области усилили контроль над дорогами в течении новогодних праздников. Ведь как показывает статистика, в это время, обычно, возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим, региональное министерство транспорта и строительства усилило контроль за проездами местного и регионального значения.

Также был составлен график дежурств эксплуатирующих организаций, при выпадении обильных осадков в виде снега на его уборку незамедлительно будут направлены дорожные службы и спецтехника. Особое внимание будет уделено регулярным автобусным маршрутам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Кроме того, для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, Амурупрадор заключил с подрядными организациями 21 государственный контракт. Специалисты проверили готовность спецтехники к выполнению работ по зимнему содержанию. Также в круглосуточном режиме организована работа диспетчерских служб.

Специалисты напомнили главам муниципальных образований о необходимости заключения договоров на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в зимний период. Особое внимание рекомендовали уделить техническому состоянию и обеспечению своевременного ремонта специализированной техники.

«Требуемое количество дорожной техники для содержания сети автомобильных дорог регионального значения в зимний период составляет 172 единиц, дорожными организациями подготовлено 175 единиц спецтехники, 6052 тонн заготовлено противогололедных материалов, в том числе химических реагентов 152,5 тонн. Парк спецтехники оснащен датчиками спутникового слежения и подключен к системе РНИЦ», - сообщает пресс-служба амурского правительства.