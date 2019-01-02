Мероприятия, посвященные Новому году, в Приамурье продлятся до середины января

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:19:54+03:00

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В Амурской области новогодние мероприятия продлятся до середины января. Все учреждения культуры региона подготовили для амурчан больше 4 000 мероприятий.

Так, в Благовещенском районе покажут более 30 новогодних представлений и программ для всех возрастов, среди них: рождественские посиделки 7 января в 13.00 в ДК села Натальино для старшего поколения; театрализованное представление для всей семьи - «Вифлеемская звезда» в сельском клубе села Дроново 7 января в 17.00; для школьников в доме культуры села Грибское 6 января в 14.00 устроят фольклорный праздник «Рождественский перезвон».

В Селемджинском районе запланировано 75 мероприятий, среди них: викторины, вечера-встречи, конкурсы новогодних игрушек, выставки, спектакли и дискотеки, чаепития, театрализованные и игровые программы.

В Шимановском районе пройдут уличные состязания, спортивные эстафеты, развлекательные часы, игровые программы, театрализованные представления, колядки, дискотеки и даже поле чудес.

В Тынде со 2 по 9 января в зрительном зале драматического театра устроят показ кинофильмов для всей семьи, с 3 по 5 января по музею истории БАМа проведут тематические и обзорные экскурсии по выставкам залам музея.

Новогодние программы пройдут во всех муниципальных образованиях области, подробное расписание можно узнать в местном Доме культуры, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.