В «Инстаграме» появилась фотография Амура, сделанная из космоса

3 Янв. 2019 2019-01-03T05:37:08+03:00

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Российский космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Амур. Снимок пограничной реки, сделанный из космоса, он опубликовал на своей странице в «Инстаграме». Амур он назвал самой известной рекой на Дальнем Востоке.

«Разнообразие жизни в реке удивительно - в ней обитает более 140 видов рыб, что больше, чем в любой другой российской реке, в том числе лосось и осетр. А ¾ воды, пополняющей Амур, поступает благодаря муссонным дождям, а не ледникам, как в случае с многими другими реками России», - пишет космонавт.

Фотография людям понравилась - за 13 часов она набрала 8419 «лайков». В комментариях подписчики поздравляют всех с Новым годом и передают друг другу приветы из дальневосточных городов. Кстати, есть среди подписчиков и благовещенцы, причем один из них рассказал о соседстве нашего города с китайским Хэйхэ: «Мы расположены так близко друг к другу, что можем видеть, как по другую сторону берега гуляют люди, ездят машины. Не говоря уже о высотных домах, застройках, вечерней красивой иллюминации. По выходным мы любим ездить друг к другу в гости и отдыхать. Мы с китайским народом добрые соседи. Приезжайте к нам, друзья! У нас необычно, интересно и живут добрые, приветливые люди».

Впрочем, хоть фотография народу и понравилась, но несколько пессимистичных комментариев все-таки промелькнуло. В частности, люди говорили о загрязнении воды в реке, а также жаловались на высокие цены на лосося.