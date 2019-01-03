В Приамурье лотерейный билет принес купившему его счастливчику миллион рублей

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:00:01+03:00

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На сайте stoloto.ru опубликованы итоги новогоднего тиража «Русского лото». Согласно этим данным, в Амурской области стало на одного миллионера больше. Один миллион рублей - именно такая сумма выигрыша оказалась у одного из лотерейных билетов, купленных в нашем регионе. Еще по двум купленным в Приамурье билетам выигрыши составили по 458 333 рублей. Чем не новогоднее чудо?

На сайте компании-распространителя государственных лотерей также сообщается, что общая сумма всех выигрышей в новогоднем розыгрыше составила 2 297 890 643 рубля. Было разыграно 150 призов по миллиону рублей. В итоге миллионерами стали 84 человека, а остальные денежные призы разделили между несколькими участниками. Но больше всего повезло счастливчикам из Санкт-Петербурга и Свердловской области - каждый из них получит по полмиллиарда рублей.