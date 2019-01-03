Как в марте: в Благовещенске новогодняя ночь установила метеорекорд

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:44:54+03:00

Она стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодой со второй половины XIX века

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2019 год в Приамурье начался с метеорекорда. Ночь с 31 декабря на 1 января приятно удивила жителей Благовещенска, став самой теплой за весь период метеонаблюдений, начиная со второй половины XIX века.

«В 12 часов ночи столбик термометра колебался около отметки -10º, а минимальной температурой стало значение -12,4º, в то время как средний многолетний минимум на эту дату составляет -28...-30º, и даже для дневной температуры обычный уровень в первые дни года - около -20º. Такие относительно мягкие ночные температуры на юге Дальнего Востока отмечаются в середине марта», - сообщается на сайте «Метеовести».

Как отмечают специалисты, новогодняя погода бьет рекорды уже второй раз подряд. В 2018 году в ночь на 1 января температура воздуха в Благовещенске составила всего -15 градусов. Плюс к тому, выпал снег. Так что рекорд оказался не только температурным - за двое суток выпала месячная норма осадков. Для января в Приамурье она составляет 5-6 мм.