Летевший из Благовещенска самолет экстренно сел в Красноярске из-за проблем с двигателем

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:10:53+03:00

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Сегодня днем, 3 января, в аэропорту Красноярска экстренно приземлился самолет, летевший из Благовещенска в Москву. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту «Боинга 767-300» находилось 158 человек. Из них десять - это экипаж, 148 - пассажиры. Об этом сообщает «КП-Красноярск».

Решение об экстренной посадке в Красноярске принял командир воздушного судна, после того как во время полета сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей самолета. К счастью, посадка прошла благополучно, находившиеся на борту люди не пострадали. Пассажиров должны отправить в Москву другим рейсом. А тем временем транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.