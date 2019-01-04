Амурская область получит около 198 млн рублей на лекарства для льготников

4 Янв. 2019 2019-01-04T04:59:35+03:00

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Правительство РФ выделит Приамурью свыше 198 миллионов рублей на лекарства для льготников. Всего регионы получат из федерального бюджета 31,4 миллиарда рублей.

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Согласно документу, выделенные средства потратят на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также на специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.