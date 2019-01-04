В Благовещенске задержали подозреваемого в попытке изнасилования

4 Янв. 2019 2019-01-04T05:42:41+03:00

По версии следствия, он нападал на девушек в микрорайоне областной столицы

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В Благовещенске задержали 18-летнего мужчину, подозреваемого в покушениях на изнасилование. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, следователем направлено ходатайство в суд о заключении подследственного под стражу.

Напомним, сообщения о нападениях на девушек в микрорайоне областного центра впервые появились в мессенджерах 27 декабря. Возможная пострадавшая описывала преступника как высокого мужчину восточной внешности без бороды. В пресс-службе управления МВД России по Амурской области подтвердили, что к ним также поступали подобные обращения. Более того – первые случаи нападения на девушек произошли в микрорайоне 22 декабря.

Задержанному предъявлены обвинения по двум уголовным делам, рассказали в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. Мужчину обвиняют в покушении на изнасиловании и в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.