В Приамурье впервые за пять лет закупят лесопожарную технику

4 Янв. 2019 2019-01-04T05:54:03+03:00

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В Амурской области впервые за пять лет планируют оснастить новой техникой государственные учреждения, подведомственные региональному министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности области. Это стало возможно благодаря министерства в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В 2019 году будет закуплено 16 единиц лесопожарной техники, среди которых автомобили УАЗ, вездеход, бульдозер, седельный тягач и прицеп – тяжеловоз на общую сумму 52,9 миллиона рублей. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и снизить ущерб от лесных пожаров, уточняют в пресс-службе Правительства Амурской области.

Также в 2019 году закупят 71 единицу специализированной лесохозяйственной техники – трактора, плуги, культиваторы, каток– осветлитель, лесопосадочная машина и другое на общую сумму 46,6 миллиона рублей. Это позволит увеличить площади лесовосстановления, а также сформировать запас лесных семян для лесовосстановления.