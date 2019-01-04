В Приамурье впервые за пять лет закупят лесопожарную технику
В Амурской области впервые за пять лет планируют оснастить новой техникой государственные учреждения, подведомственные региональному министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности области. Это стало возможно благодаря министерства в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
В 2019 году будет закуплено 16 единиц лесопожарной техники, среди которых автомобили УАЗ, вездеход, бульдозер, седельный тягач и прицеп – тяжеловоз на общую сумму 52,9 миллиона рублей. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и снизить ущерб от лесных пожаров, уточняют в пресс-службе Правительства Амурской области.
Также в 2019 году закупят 71 единицу специализированной лесохозяйственной техники – трактора, плуги, культиваторы, каток– осветлитель, лесопосадочная машина и другое на общую сумму 46,6 миллиона рублей. Это позволит увеличить площади лесовосстановления, а также сформировать запас лесных семян для лесовосстановления.