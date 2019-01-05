2019-01-05T05:20:42+03:00
Происшествия

Соцсети: в Зее убили мужа и жену из-за громкого шума

Сын погибших находится в больнице
Нина СЕРЕБРЕННИКОВА
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В городе Зея в квартире одного из домов были найдены тела мужа и жены - 65-летнего мужчины и 41-летней женщины. Их 23-летний сын с многочисленными ранениями был доставлен в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Стражам порядка удалось в тот же день задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Его поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба Следственного управления по Амурской области.

Произошедшее жители Зеи активно обсуждают в социальных сетях. Соседи погибших сообщают, что задержанный мог совершить преступление в состоянии опьянения. После совершения преступления, мужчина, якобы, постучал в дверь к соседям, сознался в убийстве и попросил вызвать полицию. В беседе с адвокатом мужчина заявил, что пошел на преступление из-за шума, доносящегося из квартиры погибших.

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