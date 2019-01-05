В Белогорске из семей изъяли пятерых голодных детей

5 Янв. 2019 2019-01-05T05:23:41+03:00

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Комиссия с участием специалистов полиции по делам несовершеннолетних, комитета по образованию, делам молодежи и комплексного центра социального обслуживания населения побывала в семьях, состоящих на учете в органах системы профилактики семейного неблагополучия. Специалисты должны были побывать в 14 семьях, однако удалось попасть лишь к десяти – в остальных домах не открыли двери.

В результате проверки из двух семей изъяли пятерых детей. Малышам от 2 до 5 лет, сообщает администрация Белогорска. Двоих поместили в приют, троих – в городскую больницу.

«Решение обусловлено ужасными условиями, в которых находились дети: отсутствие питания, грязь, неадекватное поведение родителей с серьезным похмельным синдромом», - пояснила секретарь КДН Лада Новикова.

Специалисты также проинспектировали условия содержания детей в семье, информация о которой поступила специалистам, из профиля belogorskdeti. Сюда горожане анонимно сообщают о фактах ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Подобную информацию можно передавать по телефону доверия отдела полиции 2-32-29.

«Информация о неисполнении родительских обязанностей не подтвердилась. По факту информации семью посещали дважды, – добавила Лада Новикова. – В любом случае будем реагировать на все сообщения, связанные с несовершеннолетними детьми, родители которых недобросовестно исполняют свои обязанности».