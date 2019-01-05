Пьяный водитель в Свободном во время задержания сломал руку
Правоохранителям пришлось утихомирить автомобилиста с помощью перцового баллончика
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В Свободном сотрудникам ДПС пришлось усмирять пьяного водителя иномарки. Как сообщает паблик kriminal.blg, мужчина оказал жесткое сопротивление стражам порядка. Им пришлось применить силу и перцовый баллончик. В ходе задержания буян сломал руку. Досталось и автомобилю нарушителя – было разбито одно из окон иномарки.
Подписчики паблика сообщают, что ранее нарушитель уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
Буйного водителя удалось усмирить. Ему грозит солидный штраф и арест.