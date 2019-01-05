2019-01-05T16:29:59+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Свободном во время задержания сломал руку

Правоохранителям пришлось утихомирить автомобилиста с помощью перцового баллончика
Нина СЕРЕБРЕННИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Свободном сотрудникам ДПС пришлось усмирять пьяного водителя иномарки. Как сообщает паблик kriminal.blg, мужчина оказал жесткое сопротивление стражам порядка. Им пришлось применить силу и перцовый баллончик. В ходе задержания буян сломал руку. Досталось и автомобилю нарушителя – было разбито одно из окон иномарки.

Подписчики паблика сообщают, что ранее нарушитель уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Буйного водителя удалось усмирить. Ему грозит солидный штраф и арест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Источник: амурчанин поссорился с женой и попал под поезд
При пожаре в Белогорске погиб мужчина
Амурчане выиграли 15 тысяч юаней за ледяную скульптуру
Амурчане выиграли 15 тысяч юаней за ледяную скульптуру
В Белогорске из семей изъяли пятерых голодных детей
Соцсети: в Зее убили мужа и жену из-за громкого шума
В Приамурье впервые за пять лет закупят лесопожарную технику
В Благовещенске задержали подозреваемого в попытке изнасилования
Амурская область получит около 198 млн рублей на лекарства для льготников
Летевший из Благовещенска самолет экстренно сел в Красноярске из-за проблем с двигателем
Как в марте: в Благовещенске новогодняя ночь установила метеорекорд
В Приамурье лотерейный билет принес купившему его счастливчику миллион рублей
В «Инстаграме» появилась фотография Амура, сделанная из космоса
Мероприятия, посвященные Новому году, в Приамурье продлятся до середины января
Амурские дорожники контролируют автотрассы на новогодних каникулах
В Приамурье новогодние праздники прошли спокойно