Амурчане выиграли 15 тысяч юаней за ледяную скульптуру
В Харбине с 5 января по 28 февраля можно увидеть необычный город изо льда и снега. Его построили в городском парке «Мир снега и льда» на «Острове солнца» на берегу реки Сунхуацзян (Сунгари). Уже восьмой раз в Харбине проходит международный конкурс на лучшие зимние фигуры. В этом году в конкурсе приняли участие 16 команд из 12 стран мира. Первое место в состязаниях заняла команда из Благовещенска.
«Первое место заняла команда из Благовещенска с фигурой под названием «Футбольный форвард», - сообщил ТАСС представитель организационного комитета Ван Инцзянь. - Приз за победу составил 15 тыс. юаней (порядка $2,2 тыс.)».
Второе место поделили межу собой команда из Монголии с фигурой «Взгляни в свое будущее» и команда из Харбинского педагогического университета с композицией «Великий Китай». Третье место досталось командам из Москвы, Испании и КНР.
Приз симпатий жюри получила сборная из Мексики и Китая. На конкурсе скульпторы представили созданную из снега пирамиду древних Майя-Кукулкан.