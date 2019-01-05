При пожаре в Белогорске погиб мужчина

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:28:39+03:00

Жилой дом, где было обнаружено тело, мог взлететь на воздух

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В ночь на 5 января в Белогорске произошел пожар, унесший жизнь человека.

В 3:15 пожарным поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Котовского, 36. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горела крыша дома и веранда, сообщает администрация Белогорска.

«Из горящего здания было извлечено два газовых баллона, которые могли взорваться, а при проведении разведки пожарными был обнаружен труп мужчины. Причина пожара устанавливается, по предварительным данным, это неосторожное обращение с огнем», – рассказал начальник четвертой пожарной части Павел Зуев.

В настоящее время устанавливают личность погибшего.