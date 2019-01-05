Источник: амурчанин поссорился с женой и попал под поезд
Мужчина погиб на железнодорожном перегоне Усть-Пера
Изменить размер текста:
Сегодня, 5 января произошло смертельное происшествие возле села Усть-Пера Свободненского района. Под колесами поезда погиб 44-летний мужчина. Погибший работал водителем.
Как стало известно «Комсомольской правде», амурчанин во время застолья поссорился с женой и ушел из дома. Неизвестно, как мужчина добрался до железной дороги, где его сбил поезд. Мужчина скончался на месте от полученных многочисленных травм.