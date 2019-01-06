Как амурской многодетной семье получить справку для приобретения льготных авиабилетов

6 Янв. 2019 2019-01-06T04:43:47+03:00

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Все многодетные семьи Приамурья теперь имеют право на покупку льготных авиабилетов. Только для этого им нужно в первую очередь получить справку, подтверждающую статус семьи. Оформить документ с 1 января 2019 года можно в управлении соцзащиты по месту жительства.

- Многодетные семьи, которые не состоят на учете в территориальном управлении социальной защиты населения, будут получать справки для приобретения авиабилетов по специальным тарифам. – Пояснила замминистра социальной защиты населения Амурской области Галина Шёлкова. - Многодетные семьи, которые получают меры социальной поддержки и имеют соответствующий документ на руках, могут данную справку использовать для приобретения авиабилетов, т.е. за справкой дополнительно им обращаться не нужно.

Чтобы получить справку, подтверждающую статус многодетной семьи, нужно подготовить следующие документы:

1. Заявление о выдаче справки;

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

3. Паспорт супруга (супруги) заявителя;

4. Свидетельство о заключении (либо расторжении) брака;

5. Свидетельство о рождении (усыновлении) детей;

6. Решение органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) либо договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае наличия в семье опекаемых, приемных детей);

8. Документ, подтверждающий место жительства заявителя, в случае, если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность;

9. Документ, подтверждающий факт пребывания заявителя на территории обслуживания ГКУ-УСЗН, в случае если заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории обслуживания ГКУ-УСЗН.