2019-01-06T05:54:33+03:00
Происшествия

В Зее в ДТП погибла молодая женщина

Водитель находится в больнице
Евгения НИФОНТОВА
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Авария случилась вчера, 5 января в 20:15 по местному времени. По дороге Зея-Снежногорский, на первом километре, водитель слетел с трассы.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Murano, 1984 года рождения не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на дерево. В результате происшествия погиб пассажир иномарки – женщина, 1986 года рождения. Водитель доставлен в лечебное учреждение. – Рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Семью из Зеи, которая и была в тот вечер в авто, знали многие горожане. В соцсетях постоянно пишут о событии и выражают соболезнования близким семьи. Пара была предпринимателями в Зее: у них в городе работает несколько киосков по продаже мягкого мороженого.

- Я ездил туда смотрел: жестоко все. – Говорит один из пользователей соцсетей. – Мужа, говорят, зашивают. Его супругу даже до моста не довезли на «скорой», умерла…Жестко. Очевидцы говорят, что они летели на бешенной скорости…Даже тормозного пути нет. Пассажирская сторона как раз в тополь и влетела…

В семье двое детей. Старший мальчик учится в шестом классе, младший – в первом. В тот вечер родители не взяли их с собой. По словам знакомых, семья обычно по этой трассе ездила в гости к родственникам в деревню Заречная Слобода.

- Я не могу в это поверить! – Поделилась переживаниями бывшая жительница Зеи Наталья. – Я знала эту семью. Мой сын учился в школе вместе с их мальчиком. Погибшая Ирина всегда была ответственная женщина, аккуратная, красавица. По профессии педагог-логопед. Они с мужем все хотели открыть детское кафе в Зее…Очень, очень жаль, что все так получилось. Мои соболезнования родным и близким.

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