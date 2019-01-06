2019-01-06T12:43:52+03:00
Происшествия

В Благовещенске возле ТРЦ «Острова» произошла массовая драка

Видео по просьбе зачинщиков удалили из соцсетей
Егвения НИФОНТОВА
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Массовая потасовка произошла вчера, 5 января, поздно вечером в Благовещенске. Группа из четырех человек устроила дебош на глазах у посетителей торгово-развлекательного центра «Острова».

По словам очевидцев, ни участники драки, ни «зрители» в полицию не позвонили. В правоохранительных органах сообщили, что по данному факту проводится проверка.

- Вчера мы выкладывали видео потасовки на ТЦ «Острова» и его удалили. На видео стали жаловаться родственники парня, который активно избивал, чтоб не допустить вмешательства полиции в эту ситуацию, – написали сегодня владельцы аккаунта криминальных новостей Благовещенска. - Так же жалоб было много от лиц, которые просто стояли и смеялись. Вот такое у нас общество. Стоять и ржать пока другого бьют - это нормально, а как дело пахнет жареным, так начинают качать права.

Драка возле ТРЦ Острова.

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