2019-01-07T06:24:15+03:00
Происшествия

В Белогорске пропал мужчина с множеством отличительных черт

Он ушел из дома 3 января, оставив все документы
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото ЕленыФото Елены
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В Белогорске ищут 45-летнего Румянцева Виктора Александровича. На прошлой неделе, 3 января, он ушел из дома по адресу: ул. 50 лет Комсомола, 21 (район Шелухи) и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Виктор был одет в черно-серый свитер, черные брюки, темно-серую шапку, темно-синюю куртку с черным воротником из искусственного меха, черные ботинки. Также на мужчине было термобелье.

У пропавшего спортивное телосложение и рост 180 см. Из отличительных черт: был сломан нос (теперь он с горбинкой), на левом предплечье не доделана татуировка, из-за чего окончательный рисунок понять невозможно. На правой руке у Виктора нет одной фаланги среднего пальца, мужчина носит серебряную цепь с крестом. Также у него нет волос.

- Я была на работе. Когда вернулась, Виктора дома не было. Все документы он оставил дома. Куда он мог уйти, я даже предположить не могу, - рассказала сожительница пропавшего мжчины Елена. С ней Виктор не связывался.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят обращаться по номеру: 8 (914) 612-58-38 (Елена). Можно написать и в WhatsApp.

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