Еще 304 пенсионера Приамурья научились пользоваться компьютером

7 Янв. 2019 2019-01-07T06:20:51+03:00

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Всего в 2018 году курсы компьютерной грамотности прошли 304 пожилых человека. На обучение неработающих пенсионеров из регионального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ выделили более 320 тыс. руб. Обучали всех желающих в 15 образовательных учреждениях области, 7 из которых находились в сёлах.

- Помимо жителей областного центра у нас в области обучались работе с компьютерной техникой жители Шимановска, Зеи, Свободного, Завитинска, Новобурейска, Тыгды и других населенных пунктов - классы для занятий были открыты в 15 городах и селах Приамурья. Обучение неработающие пенсионеры проходили абсолютно бесплатно, - рассказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Галина Шёлкова.

Обучение компьютерной грамотности пенсионеров началось в Амурской области в 2011 году. Для пенсионеров-компьютерщиков в области ежегодно проводятся муниципальные и региональные этапы Олимпиады «Интернет – долголетие» по компьютерному многоборью. Победители регионального этапа представляют Приамурье на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, где показывают хорошие результаты. В 2018 году команда региона достойно выступила на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в г. Пятигорске и заняла третье место среди команд Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает правительство Амурской области.