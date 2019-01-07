Благовещенский ветеран стал вторым в спортивном ориентировании

7 Янв. 2019 2019-01-07T06:19:07+03:00

Чемпионат Амурской области по спортивному ориентированию на лыжах прошел в Моховой Пади

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В этом году первый этап чемпионата Амурской области по спортивному ориентированию на лыжах прошел в окрестностях Моховой Пади. Там соревновались 57 спортсменов из Белогорска, Свободного и Благовещенска. Чемпионат проходил в дисциплине «маркированная трасса».

Всего в соревнованиях было пять групп: до 12 лет, 14 лет, 17 лет, элитная группа и ветераны (от 35 лет). Спортсменам в возрасте 12-14 лет предлагалось пройти дистанцию длиной в 2,4 километра и найти 6 контрольных пунктов. Остальные участники искали 8 контрольных пунктов на четырех километрах.

Современные технологии помогли судьям избежать споров в присвоении участникам мест: каждый спортсмен получил специальный чип, который помог организаторам узнать точное время участника на старте и финише.

Самым старшим спортсменом в группе ветеранов оказался 76-летний благовещенец Юрий Узлов. Он получил серебро в своей возрастной группе из 7 человек, уступив первое место Виктору Мельницкому из Белогорска.

В итоге судьи определили победителей:

Дистанцию в 2,4 километра быстрее всех — за 18 минут 31 секунду – прошел 13-летний Степан Комбаров. Среди девочек лучший результат здесь показала Екатерина Щелокова — 25 минут 20 секунд с учетом 5 штрафных минут.

Дистанцию в четыре километра в группе 17 лет быстрее всех прошли Олег Соколов (за 24 минуты 51 секунда) и Валерия Повисок (за 28 минут 4 секунды). Быстрее всх эту трассу прошел мастер спорта Владимир Литвинцев, который соревновался в категории «элитная» — он показал результат в 16 минут 52 секунды.

- Чемпионат и первенство области должны были пройти в дисциплинах «маркированная трасса» и «заданное направление». Однако количество снега в окрестностях Благовещенска не позволило провести их таким образом, - сообщает министерство спорта Амурской области.

По результатам чемпионата и первенства амурские спортсмены поедут в Приморье – там с 24 по 28 января пройдут дальневосточные соревнования — зимняя спартакиада учащихся России 2019 года. Однако в них ветеран из Благовещенска выступить уже не сможет.