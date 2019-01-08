В Приамурье два человека погибли в ДТП

8 Янв. 2019 2019-01-08T05:30:38+03:00

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В ДТП в Сковородинском районе в ночь на 8 января погибло два человека. Авария произошла в 23.35 на трассе в районе Сковородино.

- Предварительно установлено, что водитель, 1994 года рождения, управляя автомобилем Тойота Королла, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со стоящим автомобилем. В результате ДТП водитель Тойоты и пассажирка данного транспортного средства – девушка, 2003 года рождения, скончались от полученных травм, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

Обстоятельства происшествия выясняются полицией.