В праздновании Рождества приняли участие около 7 тысяч амурчан

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:13:35+03:00

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В ночь на 7 января в 36 городах и селах Приамурья прошло 46 мероприятий в честь Рождества Христова. По данным областного управления МВД, участие в них приняли около 7 тысяч человек.

- Нарушений общественного порядка в период проведения рождественских мероприятий не допущено, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Во время рождественских мероприятий в церквях и приходах на территории области дежурили полицейские, сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, казаки и народные дружинники.

К слову, праздник отмечали не только в православных храмах. Народные гуляния и конкурс рождественского печенья прошли в Благовещенске 6 января на площади Ленина.