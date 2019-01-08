2019-01-08T07:13:35+03:00
Общество

В праздновании Рождества приняли участие около 7 тысяч амурчан

Обошлось без нарушений общественного порядка
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 7 января в 36 городах и селах Приамурья прошло 46 мероприятий в честь Рождества Христова. По данным областного управления МВД, участие в них приняли около 7 тысяч человек.

- Нарушений общественного порядка в период проведения рождественских мероприятий не допущено, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Во время рождественских мероприятий в церквях и приходах на территории области дежурили полицейские, сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, казаки и народные дружинники.

К слову, праздник отмечали не только в православных храмах. Народные гуляния и конкурс рождественского печенья прошли в Благовещенске 6 января на площади Ленина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Приамурье 9 января: усиление ветра и морозный туман
В первую неделю 2019 года в Приамурье никто не заболел гриппом
В Приамурье два человека погибли в ДТП
Благовещенский ветеран стал вторым в спортивном ориентировании
Еще 304 пенсионера Приамурья научились пользоваться компьютером
В Белогорске пропал мужчина с множеством отличительных черт
В Благовещенске возле ТРЦ «Острова» произошла массовая драка
В Зее в ДТП погибла молодая женщина
Как амурской многодетной семье получить справку для приобретения льготных авиабилетов
Источник: амурчанин поссорился с женой и попал под поезд
При пожаре в Белогорске погиб мужчина
Амурчане выиграли 15 тысяч юаней за ледяную скульптуру
Амурчане выиграли 15 тысяч юаней за ледяную скульптуру
Пьяный водитель в Свободном во время задержания сломал руку
В Белогорске из семей изъяли пятерых голодных детей
Соцсети: в Зее убили мужа и жену из-за громкого шума
В Приамурье впервые за пять лет закупят лесопожарную технику
В Благовещенске задержали подозреваемого в попытке изнасилования
Амурская область получит около 198 млн рублей на лекарства для льготников
Летевший из Благовещенска самолет экстренно сел в Красноярске из-за проблем с двигателем
Как в марте: в Благовещенске новогодняя ночь установила метеорекорд
В Приамурье лотерейный билет принес купившему его счастливчику миллион рублей
В «Инстаграме» появилась фотография Амура, сделанная из космоса
Мероприятия, посвященные Новому году, в Приамурье продлятся до середины января
Амурские дорожники контролируют автотрассы на новогодних каникулах
В Приамурье новогодние праздники прошли спокойно