2019-01-08T08:12:45+03:00
Общество

В первую неделю 2019 года в Приамурье никто не заболел гриппом

Показатель заболеваемости ОРВИ ниже недельного эпидпорога
Юлия ГОМАН
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По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области на первой неделе 2019 года эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Случаев заболевания гриппом, подтвержденных в лабораторных условиях, не зарегистрировано, а показатель заболеваемости ОРВИ ниже недельного эпидпорога.

В основном в Приамурье болеют дети до 17 лет, причем чаще всего это малыши, посещающие детские сады, и школьники. Специалисты напоминают родителям, что не следует водить детей с симптомами ОРВИ на новогодние мероприятия и занятия (на этой неделе как раз заканчиваются каникулы), и призывают всех амурчан соблюдать меры профилактики.

Также в Роспотребнадзоре сообщают, что заболеваемость внебольничными пневмониями остается пока на среднемноголетнем уровне. Впрочем, в январе обычно происходит сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и растет количество заболевших внебольничной пневмонией. В первую очередь от нее страдают дети.

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