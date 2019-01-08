2019-01-08T08:47:57+03:00
Общество

Погода в Приамурье 9 января: усиление ветра и морозный туман

В первый рабочий день после праздников амурчан ждет переменная облачность и слабый снег
Юлия ГОМАН
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Начало 2019 года в Приамурье выдалось теплым, не обошлось и без метеорекорда в новогоднюю ночь. Но уже завтра, 9 января, по западным районам области синоптики прогнозируют усиление западного ветра до 12 метров в секунду. Кроме того, ночью и утром местами по области ожидается морозный туман.

На сайте ГУ МЧС России по Амурской области опубликован прогноз на первый рабочий день после праздников. В Благовещенске 9 января ночью ожидается небольшая облачность. Впрочем, днем будет солнечно и без осадков. Ветер ночью будет западным со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем он сменится на юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит -16…-18 градусов, а днем прогнозируется -8…-10.

По области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег. Ветер - западный и юго-западный 2-7 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 12 метров. Температура ночью по западным районам составит -29…-34 градусов, местами будет теплее - до 19-24 градусов со знаком «минус». На востоке Приамурья будет несколько холоднее: ночью до -35…-40 градусов, местами -25…-30. Днем ожидается -9…-14 градусов, местами по северу температура воздуха составит -19…-24.

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