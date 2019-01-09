В ночь на 9 января в Благовещенске сгорел автомобиль

9 Янв. 2019 2019-01-09T04:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 9 января в Благовещенске сгорела машина. ЧП произошло во втором часу ночи на улице Мухина, на вызов пожарные отправились в 1.23.

- На момент прибытия боевых расчетов легковая машина была объята огнем. В течение двух минут открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило автомобиль по всей площади, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

В результате пожара не было пострадавших. Предварительная его причина – поджог.