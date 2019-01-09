В ночь на 9 января в Благовещенске сгорел автомобиль
Пожарным пришлось тушить загоревшуюся легковую машину
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Ночью 9 января в Благовещенске сгорела машина. ЧП произошло во втором часу ночи на улице Мухина, на вызов пожарные отправились в 1.23.
- На момент прибытия боевых расчетов легковая машина была объята огнем. В течение двух минут открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило автомобиль по всей площади, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.
В результате пожара не было пострадавших. Предварительная его причина – поджог.