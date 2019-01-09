Благовещенцы могут поучаствовать в конкурсе на лучший зимний видеоролик

9 Янв. 2019 2019-01-09T04:50:52+03:00

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Конкурс на лучший видеоролик с видами зимнего Благовещенска продлится до 25 февраля. Победителю обещают ценный приз.

- Зимний Благовещенск со своим праздничным оформлением и декорациями всегда привлекает большое количество фотографов и видеографов, как любителей, так и профессионалов. Такой колорит нашего города могут передать только видеоролики, которыми можно поделиться с огромной аудиторией зрителей. Лучшие из них мы будем транслировать на большом экране на площади им. Ленина, а также демонстрировать при проведении городских мероприятий, - рассказал заместитель мэра города Благовещенска Игорь Берлинский.

Видеоролики или ссылки на видео, выгруженное в Интернет можно отправить по адресу электронной почты press-admblag@mail.ru. Работы принимают до 24 февраля. Продолжительность видео не должна быть более двух минут. И не забудьте указать авторство.