От газовых проектов Приамурье получило 1,7 миллиардов за год

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:14:41+03:00

В результате строительства Амурского газоперерабатывающего завода и «Силы Сибири» регион получил серьезные поступления в бюджет

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Власти подсчитали: из-за того что на территории Приамурья действуют крупные газовые компании, строится газопровод «Сила Сибири» и ГПЗ, регион в виде налогов получил 1,7 миллиардов рублей только за первые девять месяцев 2018 года.

- Каждый инвестиционный проект влияет на бюджет региона. Поэтому мы так много внимания уделяем улучшению условий для бизнеса. Ведь налоги от их работы позволяют увеличивать финансирование на социальные объекты: больницы, школы и детские сады, - сказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

В региональном правительстве отмечают: польза от газовых проектов не только в поступлениях в бюджет, но и в развитии инфраструктуры, в появлении новых рабочих мест.

В этом году ожидается увеличение налогов в бюджет Амурской области от газовых компаний.