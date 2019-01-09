От газовых проектов Приамурье получило 1,7 миллиардов за год
Власти подсчитали: из-за того что на территории Приамурья действуют крупные газовые компании, строится газопровод «Сила Сибири» и ГПЗ, регион в виде налогов получил 1,7 миллиардов рублей только за первые девять месяцев 2018 года.
- Каждый инвестиционный проект влияет на бюджет региона. Поэтому мы так много внимания уделяем улучшению условий для бизнеса. Ведь налоги от их работы позволяют увеличивать финансирование на социальные объекты: больницы, школы и детские сады, - сказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.
В региональном правительстве отмечают: польза от газовых проектов не только в поступлениях в бюджет, но и в развитии инфраструктуры, в появлении новых рабочих мест.
В этом году ожидается увеличение налогов в бюджет Амурской области от газовых компаний.