Девушка, сбившая пешехода в Благовещенске, предстанет перед судом

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:34:28+03:00

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Благовещенские полицейские завершили расследование дела о смертельном ДТП. Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Женщина за рулем Subaru Forester при повороте налево не заметила переходящей дорогу девушку и сбила ее.

- В результате чего от полученных травм девушка, 1993 года рождения, через несколько дней скончалась в лечебном учреждении. Путем проведения автотехнической и судебно-медицинских экспертиз, изучения записи с камеры наружного видеонаблюдения, допросов свидетелей собраны доказательства вины водителя автомобиля, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

Благовещенка предстанет перед судом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.