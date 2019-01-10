За праздники в Приамурье на свет появились 143 новорожденных

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:47:32+03:00

Изменить размер текста: A A

За новогодние и рождественские праздники в Амурской области родилось 143 ребенка. Большинство из них - 87 новорожденных - это мальчики. Девочек родилось 56.

- Первым в наступившем году родился мальчик в областном перинатальном центре - у жительницы Ивановки Ивановского района. Он появился на свет 01.01.2019 года в 03.20, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Всего с 1 по 8 января (вплоть до 00 часов 9 января) в перинатальном центре родилось 49 малышей, а в Благовещенском городском роддоме - 38. Еще 15 младенцев появились на свет в Белогорской больнице, 14 - в Свободненской, семь - в Тындинской, пять - в Зейской и четыре - в Райчихинской. Кроме того, в Ивановском, Шимановском, Октябрьском и Бурейском районах родились по два ребенка, а в Архаринском, Завитинском и Мазановском - по одному.

О том, что еще случилось в Благовещенске и Приамурье за время новогодних каникул, читайте здесь.