2019-01-10T05:56:51+03:00
Политика

У военных в Приамурье начались практические занятия на полигоне

Упор сделают на освоение опыта современных военных конфликтов
Полина ОЗЕРОВА
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Военные в Приамурье, ЕАО и Хабаровском крае приступили к первым практическим занятиям. На полигоны вывели около 300 единиц техники и более 3 тысяч военнослужащих. На тренировках они будут работать с экипировкой «Ратник», а также со специальной боевой техникой и вооружением. Упор сделают на освоение опыта современных военных конфликтов. Половину практических занятий военнослужащим придется проходить ночью, да еще и в обстановке, которая имитирует современный общевойсковой бой.

- Занятиям в составе боевых групп предшествовал месячный курс интенсивной одиночной подготовки военнослужащих. В ходе боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов, военнослужащие отработают множество нормативов на занятиях по огневой, тактической, инженерной и другим видам занятий боевой подготовки, а также научатся совместно действовать в обороне и наступлении, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В конце учебы пройдут контрольные боевые стрельбы. Они призваны показать уровень готовности наших военных к выполнению более сложных учебно-боевых задач.

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