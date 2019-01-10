В Благовещенске в 2020 году начнут строить новый роддом на 150 мест

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый роддом в столице Амурской области начнут строить уже в следующем году. Об этом шла речь на встрече губернатора Василия Орлова и министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, которая состоялась в Москве 9 января.

Строительство нового роддома в Благовещенске, рассчитанного на 150 мест, будет включено в федеральную госпрограмму «Развитие здравоохранения». При этом проектно-сметная документация на объект необходимо подготовить к июню 2019 года, а в 2020 году - приступить к строительству. Цена вопроса - порядка 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Обсуждались и другие вопросы, в частности, ситуация с выявлением гепатита С у юных пациентов гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы.Федеральный минздрав обещал оказать помощь.