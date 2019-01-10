2019-01-10T11:12:47+03:00
Общество

В Благовещенске в 2020 году начнут строить новый роддом на 150 мест

Проектно-сметная документация должна быть готова к июню 2019 года
Юлия ГОМАН
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Встреча губернатора Приамурья Василия Орлова и министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Фото: amurobl.ruВстреча губернатора Приамурья Василия Орлова и министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Фото: amurobl.ru
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Новый роддом в столице Амурской области начнут строить уже в следующем году. Об этом шла речь на встрече губернатора Василия Орлова и министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, которая состоялась в Москве 9 января.

Строительство нового роддома в Благовещенске, рассчитанного на 150 мест, будет включено в федеральную госпрограмму «Развитие здравоохранения». При этом проектно-сметная документация на объект необходимо подготовить к июню 2019 года, а в 2020 году - приступить к строительству. Цена вопроса - порядка 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Обсуждались и другие вопросы, в частности, ситуация с выявлением гепатита С у юных пациентов гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы.Федеральный минздрав обещал оказать помощь.

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