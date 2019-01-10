Федеральный минздрав поможет Приамурью с лечением онкобольных детей от гепатита С

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:53:43+03:00

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Министретсво здравоохранения РФ пообещало помочь Амурской области с лечением онкобольных детей от гепатита С. Об этом, в числе прочего, шла речь встрече главы региона Василия Орлова и главы минздрава России Вероники Скворцовой, которая состоялась в Москве 9 января.

- Федеральный Минздрав окажет помощь в индивидуальном лечении онкобольных детей, у которых был выявлен вирус гепатита С. Ведущие российские специалисты окажут всеобъемлющую консультативную помощь, а в случае необходимости приедут в Приамурье, - рассказал губернатор области Василий Орлов.

Напомним, скандал с гепатитом С в Благовещенске разгорелся в конце декабря. Опасный вирус выявили у нескольких юных пациентов гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы, которые проходили лечение в 2017-2018 годах. Следователи возбудили уголовное дело, а межведомственная комиссия (сюда входят специалисты минздрава и Роспотребнадзора) начала проверку.

К слову, Василий Орлов обсудил с Вероникой Скворцовой и другие важные для региона вопросы. В частности, стало известно, что в 2020 году в Благовещенске начнут строить новый роддом на 150 мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.