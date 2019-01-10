Мэрия Благовещенска ко Дню города восстановит могилу жены Муравьева-Амурского во Франции

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:09:52+03:00

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Благовещенска администрация намерена восстановить захоронение Элизабет Буржуа де Ришмон - супруги графа Муравьева-Амурского, одного из основателей города. Находится могила во французском городе Желос. Предполагается, что на мраморном надгробии сделают текст на двух языках - русском и французском. Сделать это предполагается ко дню рождения Благовещенска.

Поскольку речь идет не просто о другом городе, а о другой стране, в Желос направили официальный запрос. Администрация Благовещенска не только предлагает восстановить захоронение, но и стать городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Сначала велась неофициальная переписка, и надо отдать должное преподавателю факультета иностранных языков БГПУ Ольге Кухаренко, которая привлекла внимание к этой проблеме. В течение последнего года велась переписка и переговоры при участии консульства, и теперь мы должны официально завершить переговорный процесс, зафиксировав документально обоюдные обязательства с мэрией города Желос, - отметила мэр города Валентина Калита.

Русское имя жены графа - Екатерина Николаевна Муравьева-Амурская. Женщиной она была выдающейся и отважной - вместе с супругом она отправилась на Дальний Восток. Ее могилу во Франции (там они с мужем прожили последние годы жизни) нашла Ольга Кухаренко, она же собирает информацию о Екатерине Николаевне в двух странах.

«На могиле будет 2 плиты - на русском и французском языках, официально за ней будет закреплен статус исторического объекта. «Бог не дал мне заслужить внимание моих современников, - сказал однажды граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, - не рассчитываю я на внимание и потомства». Спасибо, Валентина Сергеевна, что граф ошибся. Спасибо, Ольга Николаевна, что граф ошибся. Какое это счастье - через столько лет суметь отплатить добром невероятным людям, благодаря которым существует наш «самый-самый» город Благовещенск», - говорится на странице проекта «Самый-самый Благовещенск» в «Инстаграме».